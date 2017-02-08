Конфуз в аэропорту: китайцу отказали сдать в багаж 15 кг блинов

Пассажир, вылетавший из международного аэропорта Лукоу города Нанкина на востоке Китая, взял в ручную кладь почти 15 килограммов блинов, – передает Meduza со ссылкой на People's Daily.

Сначала блины лежали в багаже мужчины, но его чемодан превысил разрешенную норму, и сотрудники аэропорта разрешили провезти блины в ручной клади.

Оказалось, что мужчина работает в городе Чан и приехал домой отпраздновать китайский Новый год, а блины испекла его мать. Также мужчина вез банки с соленьями.