Конфуз в аэропорту: китайцу отказали сдать в багаж 15 кг блинов

Сегодня, 03:56

Сотрудники аэропорта разрешили провезти блины в ручной клади


Фото: facebook.com/PeoplesDaily

Фото: facebook.com/PeoplesDaily

Фото: facebook.com/PeoplesDaily

Пассажир, вылетавший из международного аэропорта Лукоу города Нанкина на востоке Китая, взял в ручную кладь почти 15 килограммов блинов, – передает Meduza со ссылкой на People's Daily.

Сначала блины лежали в багаже мужчины, но его чемодан превысил разрешенную норму, и сотрудники аэропорта разрешили провезти блины в ручной клади.

Оказалось, что мужчина работает в городе Чан и приехал домой отпраздновать китайский Новый год, а блины испекла его мать. Также мужчина вез банки с соленьями.
Китай, аэропорт, багаж, блины

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