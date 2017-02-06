Кот добрался до кормушки для птиц по неимоверно тонким веткам (видео)
Операция по похищению сала из птичьей кормушки была выполнена не смотря на все сложности
Голодный серый кот не испугался трудностей и взобрался на дерево, чтобы украсть сало из кормушки для птиц.
В "борьбе" за еду коту пришлось рискнуть здоровьем, так как кормушка была подвешена на очень тонкой ветке. Кот едва не рухнул с дерева, но ему удалось удержаться и украсть сало.
Вы сейчас просматриваете новость "Кот добрался до кормушки для птиц по неимоверно тонким веткам (видео)". Другие Невероятное смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии