Кот добрался до кормушки для птиц по неимоверно тонким веткам (видео)

Сегодня, 19:01

Операция по похищению сала из птичьей кормушки была выполнена не смотря на все сложности


Голодный серый кот не испугался трудностей и взобрался на дерево, чтобы украсть сало из кормушки для птиц.  

В "борьбе" за еду коту пришлось рискнуть здоровьем, так как кормушка была подвешена на очень тонкой ветке. Кот едва не рухнул с дерева, но ему удалось удержаться и украсть сало.

 
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