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Кот жестоко отомстил хозяину за чрезмерную радость при получении подарка (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7855/31_main.1483533917.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/31_tn.1483533917.jpg Невероятное Домашний питомец так испугался громкого шелеста оберточной бумаги, что набросился и оцарапал хозяина

Кот жестоко отомстил хозяину за чрезмерную радость при получении подарка (видео)

Сегодня, 14:45

Домашний питомец так испугался громкого шелеста оберточной бумаги, что набросился и оцарапал хозяина


В сети появилось видео не очень удачной распаковки новогоднего подарка. Молодой человек так громко радовался полученной в подарок игровой приставке, что один из его котов набросился на него и расцарапал ему голову. 

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Фотографии повреждений опубликовал в интернете сам пострадавший. Остается неясным, что именно так разъярило кота, громкий шум и шелест оберточной бумаги или, возможно, то, что своим питомцам мужчина подарил куда более скромные подарки. 
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