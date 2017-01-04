Кот жестоко отомстил хозяину за чрезмерную радость при получении подарка (видео)
Домашний питомец так испугался громкого шелеста оберточной бумаги, что набросился и оцарапал хозяина
В сети появилось видео не очень удачной распаковки новогоднего подарка. Молодой человек так громко радовался полученной в подарок игровой приставке, что один из его котов набросился на него и расцарапал ему голову.
Фотографии повреждений опубликовал в интернете сам пострадавший. Остается неясным, что именно так разъярило кота, громкий шум и шелест оберточной бумаги или, возможно, то, что своим питомцам мужчина подарил куда более скромные подарки.
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