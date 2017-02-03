Ковер спас жизнь россиянину выпавшему из окна (видео)

В России выпавшего из окна многоэтажки мужчину соседи поймали с помощью ковра. Видео с произошедшим инцидентом разместили в Сети очевидцы.

На кадрах мужчина, вывалившийся из окна четвертого этажа, висит на руках женщины. В это время на земле трое соседей растягивают небольшой ковер, чтобы смягчить падение. Мужчина срывается вниз и приземляется на полотно.

По словам очевидцев, пострадавший самостоятельно встал и удалился.



