Ковер спас жизнь россиянину выпавшему из окна (видео)

Сегодня, 14:31

Мужчина, вывалившийся из окна четвертого этажа остался жив благодаря соседям с ковром


В России выпавшего из окна многоэтажки мужчину соседи поймали с помощью ковра. Видео с произошедшим инцидентом разместили в Сети очевидцы.

На кадрах мужчина, вывалившийся из окна четвертого этажа, висит на руках женщины. В это время на земле трое соседей растягивают небольшой ковер, чтобы смягчить падение. Мужчина срывается вниз и приземляется на полотно.

По словам очевидцев, пострадавший самостоятельно встал и удалился.

 
видео, падение, очевидцы, ковер, из окна, пострадавший, в россии

Вы сейчас просматриваете новость "Ковер спас жизнь россиянину выпавшему из окна (видео)". Другие Невероятное смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Ковер. Фото: belnaviny.by

Видео уличного боя минчанина с ковром набирает популярность

8 Января, 16:01

Житель Минска, вынесший ковер во двор, чтобы выбить его, стал отрабатывать на нем элементы боевых искусств: подсечки и броски

Мир

Дмитрий Киселев. Фото: rusotime.ru

МИД Венгрии вызвало "на ковер" посла РФ из-за слов Киселева о событиях 1956 года

25 Октября 2016, 23:57

Киселев назвал события 1956 года в Венгрии "первой цветной революцией, за которой стояли западные силы, в частности, США"

Одесса

Убийце грозит до 15 лет тюрьмы. Фото: скрин с видео

В Одессе задушили бабушку, а ее тело завернули в ковер и спрятали в сарае

5 Октября 2016, 21:08

Мужчина убил одесситку, чтобы завладеть ее домом. Тревогу забила дочь убитой, которая живет за рубежом

Украина

Черкасский предприниматель дорого заплатил за знакомство с девушкой

Сегодня, 12:16

Мужчину избили и заставили писать расписку, что он проиграл в карты 10 миллионов гривен

Be happy

Два китайца устроили дуэль на фейерверках

Сегодня, 12:10

В Китае двое мужчин изобразили поединок, стреляя друг в друга из прездничных фейерверков

Донбасс

Следы пусков ракет РСЗО, Донецк. Фото: Bellingcat

Живой щит: боевики стреляют из жилых кварталов Донецка - Bellingcat

Сегодня, 11:24

Расследование показало, что незаконные вооруженные формирования обстреливают Авдеевку с позиций рядом с гражданскими объектами

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования