Лошадь разбилась о трибуну во время родео (видео)

Сегодня, 17:30

Лошадь на полном скаку влетела в заграждение трибуны со зрителями и от сильного удара упала замертво


Жуткий инцидент произошел во время родео Stock Show в техасском городе Форт-Уэрт. Лошадь по прозвищу Сокровище Терпения ("Treasure of Patience") влетела в трибуну во время представления и насмерть расшибла себе голову. Ездоку чудом удалось спастись, сообщает Star Telegram.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как Сокровище Терпения на полном скаку влетает в заграждение, за которым находится трибуна со зрителями. От оглушительного удара несчастное животное тут же падает замертво. Оседлавший лошадь ковбой повисает на барьере.

По словам одного из организаторов шоу Мэтта Брокмана, подобные инциденты происходят на родео крайне редко. Тем не менее, это уже вторая лошадь, погибшая на Stock Show только в 2017 году.

 
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