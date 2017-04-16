Матч по гольфу прервала группа кенгуру, решившая позагорать на поле

Сегодня, 01:03

Игрокам проишлось прервать матч и уступить поле животным


В Австралии большая группа кенгуру расположилась на поле для гольфа и решила там понежится на солнышке. Животным было абсолютно не важно, что в это время на поле проходила игра. Игнорируя людей вальяжные животные расположились как на пляже и игрокам ничего не оставалось, как собрать клюшки и отправиться во восвояси.
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