Матч по гольфу прервала группа кенгуру, решившая позагорать на поле
Игрокам проишлось прервать матч и уступить поле животным
В Австралии большая группа кенгуру расположилась на поле для гольфа и решила там понежится на солнышке. Животным было абсолютно не важно, что в это время на поле проходила игра. Игнорируя людей вальяжные животные расположились как на пляже и игрокам ничего не оставалось, как собрать клюшки и отправиться во восвояси.
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