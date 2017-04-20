Многодетная мать активно худела, не зная, что она на 7-м месяце беременности

Сегодня, 05:00

36-летняя женщина села на растительную диету, занималась в тренажерном зале, но ничего не помогало сбросить лишний вес

Никола Роблес-Хьюсон с мужем. Фото: facebook.com/Nicola Robles-Hewson
Никола Роблес-Хьюсон с мужем. Фото: facebook.com/Nicola Robles-Hewson

Невероятный случай произошел в Великобритании. 36-летняя Никола Роблес-Хьюсон худела несколько месяцев, но живот никак не уменьшался. И лишь за месяц до родов она узнала, что все это время она была беременна.

Мать пятерых детей из города Лонг-Страттон, Норфолк, долгое время боролась с лишним весом и в конце концов, в октябре 2016 года решила пройти программу по похудению, основанную на растительной пище: в малом количестве разрешается мясо и рыба, но основная еда — это овощи и фрукты. 36-летняя Никола Роблес-Хьюсон хотела похудеть на 20 кг, и уже в январе ее вес уменьшился на 6 кг, но живот по-прежнему оставался большой. Тогда женщина подумала, что это из-за новой диеты, от которой у нее были газы, и продолжила заниматься в тренажерном зале, – передает "Лайф".

Когда же она рассказала о своем самочувствии подруге, которая сидела на похожей диете, та посоветовала ей немедленно пройти тест на беременность. Никола была в шоке и уже через месяц родила мальчика по имени Андрес, на девять недель раньше срока.

"Я была в полнейшем шоке. У нас и так пятеро детей и всего три кровати в доме. Я понятия не имела, как мы справимся еще и с шестым. Но Андрес — замечательный ребенок. И сейчас мы не можем представить свою жизнь без него", – рассказывает Никола.

Андреса несколько дней продержали в инкубаторе, и сейчас малыш абсолютно здоров. Родственники и друзья семьи перечисляют им деньги на одежду и питание для нового члена семьи.
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