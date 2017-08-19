Мотоциклист угодил в воронку, внезапно возникшую посреди трассы

Мужчина отвлекся на звонок мобильного телефона и не успел среагировать на внезапный провал грунта

На одной из трасс китайского города Бэйхай внезапно образовалась воронка шириной десять метров. Установленные на шоссе камеры запечатлели, как туда провалился зазевавшийся мотоциклист. К счастью, пострадавшему успели вовремя помочь, сообщает Metro.



Мотоциклист отвлекся на звонок мобильного телефона и не успел среагировать на внезапный провал грунта. Рядом оказались два человека, которые помогли китайцу выбраться из ямы. Мужчина отделался незначительными повреждениями.

Стражи порядка оцепили дорогу во избежание повторных ДТП. Местные власти заявили, что на ремонт дороги уйдет четыре дня. Воронка образовалась, скорее всего, в результате повышения уровня грунтовых вод, что было вызвано недавними ливневыми дождями, обрушившимися на регион.