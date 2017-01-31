Мотоциклисты устроили сумасшедшее шоу на параде в Индии (видео)

Парад Дня Республики является, прежде всего, демонстрацией военной техники, но также и достижений индийской экономики, науки и культуры.



По столице Индии проехались красочные мобильные платформы, главная задача которых – емко представить тот или иной регион Индии через танцы, песни и другие формы художественного самовыражения. Помимо штатов свои платформы провезли различные промышленные объединения. Также в мероприятии приняли участие мотоциклисты.



