Мотоциклисты устроили сумасшедшее шоу на параде в Индии (видео)

Сегодня, 14:30

Традиционный парад Дня Республики это своеобразная движущуюся выставка достижений индийской экономики, науки и культуры


Парад Дня Республики является, прежде всего, демонстрацией военной техники, но также и достижений индийской экономики, науки и культуры.

По столице Индии проехались красочные мобильные платформы, главная задача которых – емко представить тот или иной регион Индии через танцы, песни и другие формы художественного самовыражения. Помимо штатов свои платформы провезли различные промышленные объединения. Также в мероприятии приняли участие мотоциклисты.
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