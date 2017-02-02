Муравьед из лондонского зоопарка считает плюшевого медведя своей мамой (видео)
Мать маленького муравьеда отказалась от него и воспитывать малыша взялись сотрудники зоопарка
От маленькой самки муравьеда по имени Бини, живущей в лондонском зоопарке (ZSL), отказалась мама. Сотрудникам зверинца пришлось искать для месячной малышки замену. Сначала она "жила" на плече одной из сотрудниц ZSL, а затем полюбила плюшевого медведя, сообщает Mirror.
По словам Эми Хит, нескольких месяцев после рождения муравьеды проводят на спинах своих матерей, крепко вцепившись в них маленькими коготками. К сожалению, мать Бини по имени Инка отказалась от младенца. Обязанность воспитывать животное легла на Хит и ее коллег. В какой-то момент к выполнению этой задачи "присоединился" плюшевый медведь, которого малышка считает своей мамой.
Сотрудница зоопарка говорит, что Бини воссоединится со своей настоящей матерью, когда подрастет.
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