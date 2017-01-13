Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Жизнь Невероятное
Мужчина после развода поджег жену прямо в здании суда (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7880/26_main.1484316616.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/26_tn.1484316616.jpg Невероятное Служащим суда пришлось тушить и оказывать первую помощь женщине, которою поджег ее бывший муж

Мужчина после развода поджег жену прямо в здании суда (видео)

Сегодня, 16:30


Служащим суда пришлось тушить и оказывать первую помощь женщине, которою поджег ее бывший муж


Трагедия разыгралась прямо в здании суда китайского города Паньши. Сразу после бракоразводного процесса и подписания соответствующих бумаг мужчина вылил бензин на голову своей бывшей жены и поджег. 

Вспыхнувшая женщина безуспешно пыталась потушить пламя, пока ей на помощь не пришли сотрудники суда, которые загасили пламя с помощью огнетушителей. 

 
видео, бензин, трагедия, поджег, муж, бывший, пламя

Вы сейчас просматриваете новость "Мужчина после развода поджег жену прямо в здании суда (видео)". Другие Невероятное смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Мужчина бросил в здание суда бутылку с горючей смесью и скрылся. Фото: zhartun.me

В Кривом Роге психически больной поджег здание суда

10 Января, 19:09

Как рассказал мужчина, таким образом он хотел "поздравить" с Новым годом жителей района и работников суда, ведь 2017-й – год огненного петуха

Украина

В Сумах произошел взрыв в многоэтажке

9 Января, 18:19

В полиции не исключают, что инцидент мог произойти из-за умышленных действий одного из владельцев квартиры

Мир

В настоящий момент монах находится в больнице с ожогами третьей степени по всему телу. Фото из открытых источников

Буддистский монах поджег себя в Сеуле

8 Января, 22:50

На самосожжение монах пошел в знак протеста против соглашения между Южной Кореей и Японией

Одесса

ГУ Нацполиции в Одесской области

Овидиопольский убийца мстил бывшему работодателю

30 Декабря 2016, 22:46

О подготовке теракта в Одессе овидиопольским убийцей рассказал человек, которого он лишил семьи

Одесса

Головореза в Одесской области ищут охотники

30 Декабря 2016, 12:02

План "Сирена" в области действует уже почти сутки

Днепр

Фото: All News

11-летнему мальчику, который поджег себя в Кривом Роге, срочно нужна кровь

28 Декабря 2016, 10:24

Ребенок находится в тяжелом состоянии в больнице, ему нужны доноры любой группы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.