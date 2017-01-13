Мужчина после развода поджег жену прямо в здании суда (видео)

Трагедия разыгралась прямо в здании суда китайского города Паньши. Сразу после бракоразводного процесса и подписания соответствующих бумаг мужчина вылил бензин на голову своей бывшей жены и поджег.



Вспыхнувшая женщина безуспешно пыталась потушить пламя, пока ей на помощь не пришли сотрудники суда, которые загасили пламя с помощью огнетушителей.



