Мужчина после развода поджег жену прямо в здании суда (видео)
Служащим суда пришлось тушить и оказывать первую помощь женщине, которою поджег ее бывший муж
Трагедия разыгралась прямо в здании суда китайского города Паньши. Сразу после бракоразводного процесса и подписания соответствующих бумаг мужчина вылил бензин на голову своей бывшей жены и поджег.
Вспыхнувшая женщина безуспешно пыталась потушить пламя, пока ей на помощь не пришли сотрудники суда, которые загасили пламя с помощью огнетушителей.
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