Мужчина выбросил ребенка из тонущей машины (видео)

В провинции Хунань, на юго-востоке Китая во время погрузки на паром один из автомобилей оказался в реке. В то время, когда семья находившаяся в машине начала спешно покидать тонущий автомобиль, один из мужчин решился на отчаянный шаг чтобы спасти ребенка от попадания в воду. Он просто решил добросить его до берега. К счастью находившийся на берегу второй мужчина сумел поймать девочку.



