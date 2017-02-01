Мужчина выбросил ребенка из тонущей машины (видео)

Сегодня, 16:02

На отчаянный поступок ради спасения ребенка решился пассажир автомобиля, который оказался в воде


В провинции Хунань, на юго-востоке Китая во время погрузки на паром один из автомобилей оказался в реке. В то время, когда семья находившаяся в машине начала спешно покидать тонущий автомобиль, один из мужчин решился на отчаянный шаг чтобы спасти ребенка от попадания в воду. Он просто решил добросить его до берега. К счастью находившийся на берегу второй мужчина сумел поймать девочку.
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