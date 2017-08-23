На Марсе по ночам идут снегопады – астрономы

Сегодня, 10:33

На обратной стороне Красной планеты возникают облака из сухого льда

На Марсе идет снег. Фото: wanderingspace.net
На Марсе идет снег. Фото: wanderingspace.net

Французские и американские ученые из исследовательского центра Centre National de la Recherche Scientifique выяснили, что на Марсе по ночам может идти снег, сообщает rosbalt.ru.

По их словам, или замерзшего углекислого газа. После захода Солнца частицы льда начинают опускаться на планету, а из-за сильного ветра образуются настоящие снежные штормы.

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Ученые отметили, что именно высокая скорость перемещения снега может быть одной из причин, объясняющих потерю воды в атмосфере древнего Марса. Новое открытие позволит лучше изучить Марс и другие космические объекты.

В 2008 году на Марсе был зафиксирован снегопад с помощью марсохода Phoenix. После анализа снега в его составе обнаружили кристаллики замерзшей воды.
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