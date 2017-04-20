На Шри-Ланке из водной ловушки спасали слонов
Спасательная операция по вызволению гигантов из водной ловушки длилась более суток
Недалеко от города Омантай на Шри-Ланке два взрослых слона и два слоненка упали в яму с водой. Животные пришли к яме с водой на водопой и оказались в водной ловушке.
Операция по спасению животных затянулась на долгие часы и если слонят удалось вытащить из водоема с помощью веревок, то для того, чтобы дать свободу взрослым особям пришлось привлечь тяжелую технику.
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