Сеть насмешил енот, который плавает верхом на собаке: опубликовано видео

Вместе с псом они устроили настоящее "цирковое выступление" в домашних условиях

Почти миллион просмотров собрало видео с енотом, который плавает в бассейне верхом на собаке.

Видео: Youtube

В начале ролика маленький зверек никак не может решиться пригнуть в воду. Но в какой-то момент он бросается в бассейн и начинает плыть.

Вместе с собакой они устроили практически цирковое выступление в домашних условиях. Что из этого получилось, смотрите на видео.