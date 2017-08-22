Сеть насмешил енот, который плавает верхом на собаке: опубликовано видео
Вместе с псом они устроили настоящее "цирковое выступление" в домашних условиях
Почти миллион просмотров собрало видео с енотом, который плавает в бассейне верхом на собаке.
Видео: Youtube
В начале ролика маленький зверек никак не может решиться пригнуть в воду. Но в какой-то момент он бросается в бассейн и начинает плыть.
Вместе с собакой они устроили практически цирковое выступление в домашних условиях. Что из этого получилось, смотрите на видео.
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