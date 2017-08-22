Сеть насмешил енот, который плавает верхом на собаке: опубликовано видео

Вчера, 17:23

Вместе с псом они устроили настоящее "цирковое выступление" в домашних условиях

Практически цирковое выступление. Фото: кадр из видео
Практически цирковое выступление. Фото: кадр из видео

Почти миллион просмотров собрало видео с енотом, который плавает в бассейне верхом на собаке.

Видео: Youtube

В начале ролика маленький зверек никак не может решиться пригнуть в воду. Но в какой-то момент он бросается в бассейн и начинает плыть.

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Вместе с собакой они устроили практически цирковое выступление в домашних условиях. Что из этого получилось, смотрите на видео.
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Источник:

"Сегодня"

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