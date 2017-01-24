Нагрудная камера засняла как полицейский спас женщину из горящего автомобиля (видео)

Полицейский с помощью дубинки пробил отверстие в окне и вытащил женщину из ловушки

Офицер полиции города Спокан (штат Вашингтон) Тим Шверинг спас жизнь женщине, вытащив её из салона загоревшегося автомобиля. Об этом сообщает Fox News.

20 января около 22 часов вечера в службу спасения позвонила Кимберли Новак, сообщив диспетчерам, что оказалась заблокированной в салоне загоревшейся машины.

Первым на место происшествия прибыл Шверинг. С помощью дубинки он пробил отверстие в окне, но не смог открыть дверь. Тогда полицейский просто вытащил женщину из горящего автомобиля.

"Я никогда не была так напугана в своей жизни. Было так много дыма и я не знала, что мне делать", — заявила Новак.

Сообщается, что в результате происшествия Шверинг отделался незначительными порезами.



