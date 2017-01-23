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Нелепая смерть: отвалившееся колесо стало причиной смерти пешехода (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7906/86_main.1485124911.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/86_tn.1485124911.jpg Невероятное Мужчина не ожидал, что проезжавший мимо моторикша встанет на дыбы и нанесет смертельный удар

Нелепая смерть: отвалившееся колесо стало причиной смерти пешехода (видео)

Сегодня, 14:30

Мужчина не ожидал, что проезжавший мимо моторикша встанет на дыбы и нанесет смертельный удар


Нелепый несчастный случай попал в поле зрения камер наблюдения в индийском городе Хайдарабад. 45-летний индус погиб на месте в результате не наезда, а удара моторикши, который буквально встал на дыбы перед своей жертвой. Судя по кадрам причиной того, что мотоповозка нанесла смертельный удар пешеходу, стало отвалившееся на ходу колесо.
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