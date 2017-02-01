Норвежцы построили водный аттракцион от которого захватывает дух (видео)

Сегодня, 19:00

Часть аттракциона выполнена из прозрачного материала, что позволяет увидеть море с высоты птичьего полета


Удивительный водный аттракцион был смонтирован на борту круизного лайнера "Norwegian Escape", который был спущен на воду в 2015 году. Часть трубы, внутри которой скользит человек, сделана из прозрачного материала, а поскольку труба находится над верхней палубой лайнера, то вид из аттракциона открывается завораживающий – отдыхающие будто бы летят над морем.

 
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