Норвежцы построили водный аттракцион от которого захватывает дух (видео)

Удивительный водный аттракцион был смонтирован на борту круизного лайнера "Norwegian Escape", который был спущен на воду в 2015 году. Часть трубы, внутри которой скользит человек, сделана из прозрачного материала, а поскольку труба находится над верхней палубой лайнера, то вид из аттракциона открывается завораживающий – отдыхающие будто бы летят над морем.



