Ну, просто няшки: снеговики по-японски (фото)

В Японии даже снеговики похожи на Тоторо

В середине января на Японию обрушился сильный снегопад, ставший причиной задержек скоростных поездов и десятков авиарейсов. Одним из последствий непогоды стал обильный снежный покров в большинстве регионов страны. Жители страны принялись лепить снеговиков, сотни снимков которых наводнили социальные сети.

TJ изучил инстаграмы японцев и собрал снимки примечательных снеговиков. Чаще всего источником вдохновления для снежных скульптур становились образы из популярной культуры — кошка Китти (Hello Kitty), Олаф из "Холодного сердца", Бэймакс из "Города героев", Снупи, персонажи фильмов Миядзаки.

Многие японские заведения также включили в меню зимнюю тематику, украсив блюда орнаментом и деталями в виде снеговиков.

Фото: соцсети