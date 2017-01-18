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Ну, просто няшки: снеговики по-японски (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7892/25_main.1484702192.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/25_tn.1484702192.jpg Невероятное В Японии даже снеговики похожи на Тоторо

Ну, просто няшки: снеговики по-японски (фото)

Сегодня, 05:05

В Японии даже снеговики похожи на Тоторо

В середине января на Японию обрушился сильный снегопад, ставший причиной задержек скоростных поездов и десятков авиарейсов. Одним из последствий непогоды стал обильный снежный покров в большинстве регионов страны. Жители страны принялись лепить снеговиков, сотни снимков которых наводнили социальные сети.

TJ изучил инстаграмы японцев и собрал снимки примечательных снеговиков. Чаще всего источником вдохновления для снежных скульптур становились образы из популярной культуры — кошка Китти (Hello Kitty), Олаф из "Холодного сердца", Бэймакс из "Города героев", Снупи, персонажи фильмов Миядзаки.

Многие японские заведения также включили в меню зимнюю тематику, украсив блюда орнаментом и деталями в виде снеговиков.

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Фото: соцсети
Япония, снеговик, снеговики

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