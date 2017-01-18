Охотник на зайцев вытащил руками из полыньи трех кабанов (видео)

Кабаны не получили во время "спасательной операции" никаких повреждений и спокойно удалились в кусты

Двое друзей отправились охотиться на зайцев, но вдруг увидели трех кабанов, провалившихся под лед. Один из охотников не побоялся помочь диким животным, оказавшимся в полынье. Он голыми руками спас кабанчиков, а его друг в это время снимал спасательную операцию на камеру.



