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Охотник на зайцев вытащил руками из полыньи трех кабанов (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7891/52_main.1484673443.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/52_tn.1484673443.jpg Невероятное Кабаны не получили во время "спасательной операции" никаких повреждений и спокойно удалились в кусты

Охотник на зайцев вытащил руками из полыньи трех кабанов (видео)

Сегодня, 11:05

Кабаны не получили во время "спасательной операции" никаких повреждений и спокойно удалились в кусты


Двое друзей отправились охотиться на зайцев, но вдруг увидели трех кабанов, провалившихся под лед. Один из охотников не побоялся помочь диким животным, оказавшимся в полынье. Он голыми руками спас кабанчиков, а его друг в это время снимал спасательную операцию на камеру.

 
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