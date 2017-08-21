Парень сделал предложение девушке с помощью Google Maps

Сегодня, 05:00

Для этого ему пришлось пробежать около 15 километров

На предложение девушка ответила согласием. Фото: укроп.org
На предложение девушка ответила согласием. Фото: укроп.org

В Астане (Казахстан) местный житель сделал предложение девушке, оставив послание на Google Maps. Он пробежал по городу около 15 километров и оставил на карте послание "Выходи за меня".

Как передает Today.kz, молодой человек сделал предложение в очередную годовщину отношений. Он использовал мобильное приложение и отслеживал передвижения с помощью GPS.

По словам автора, сложнее всего было найти улицы в Астане, чтобы уместить три слова и не упереться в здания.

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"Здание суда мешало прорисовать букву "Х", а Дворец спорта "Жастар" создал сложности для буквы "Д". Поэтому некоторые буквы получились неровными. Скриншоты с маршрутом были вмонтированы в поздравительное видео", – рассказывает автор послания.

Он разбил послание на части, в итоге слово "Выходи" заняло 9,7 километров, "за" — 2,8 километров, а "меня" — 0,8 километров. На предложение девушка ответила согласием.

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