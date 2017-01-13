Пассажир не выходя из машины спас малыша вышедшего на дорогу (видео) Сегодня, 14:45 Просмотров: ...

Мужчина решил спасти ребенка, которого могли сбить на дороге, и для этого ему даже не пришлось выходить из машины

В Сети появился ролик, на котором маленький ребенок выходит на проезжую часть. Помочь малышу спешит водитель, вышедший из микроавтобуса, но это не понадобилось — мужчина с пассажирского сидения проезжавшего мимо авто подхватил ребенка за грудь и прямо на ходу вручил его маме.



