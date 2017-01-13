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Пассажир не выходя из машины спас малыша вышедшего на дорогу (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7880/0_main.1484311555.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/0_tn.1484311555.jpg Невероятное Мужчина решил спасти ребенка, которого могли сбить на дороге, и для этого ему даже не пришлось выходить из машины

Пассажир не выходя из машины спас малыша вышедшего на дорогу (видео)

Сегодня, 14:45

Мужчина решил спасти ребенка, которого могли сбить на дороге, и для этого ему даже не пришлось выходить из машины


В Сети появился ролик, на котором маленький ребенок выходит на проезжую часть. Помочь малышу спешит водитель, вышедший из микроавтобуса, но это не понадобилось — мужчина с пассажирского сидения проезжавшего мимо авто подхватил ребенка за грудь и прямо на ходу вручил его маме.

 
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