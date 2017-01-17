Певец остановил концерт, чтобы спасти зрительницу (видео)
Пакистанский певец Атиф Аслам остановил концерт, чтобы спасти девушку из первого ряда, к которой приставали несколько парней
Выступавший в Карачи пакистанский певец Атиф Аслам остановил концерт, чтобы спасти девушку из первого ряда, к которой приставали несколько парней. Артист вытащил зрительницу на сцену и попросил охрану отвести ее в безопасное место.
На опубликованных кадрах запечатлено, как певец останавливает аккомпанирующих ему музыкантов и просит их прервать выступление. Затем артист наклоняется в сторону партера и помогает зрительнице из первого ряда подняться на сцену. Девушку, к которой приставала группа мужчин, тут же уводят за кулисы.
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