Певец остановил концерт, чтобы спасти зрительницу (видео)

Выступавший в Карачи пакистанский певец Атиф Аслам остановил концерт, чтобы спасти девушку из первого ряда, к которой приставали несколько парней. Артист вытащил зрительницу на сцену и попросил охрану отвести ее в безопасное место.



На опубликованных кадрах запечатлено, как певец останавливает аккомпанирующих ему музыкантов и просит их прервать выступление. Затем артист наклоняется в сторону партера и помогает зрительнице из первого ряда подняться на сцену. Девушку, к которой приставала группа мужчин, тут же уводят за кулисы.



