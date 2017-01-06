Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Жизнь Невероятное
Побережье немецкого острова засыпало "киндер-сюрпризами" (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7858/95_main.1483658144.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/95_tn.1483658144.jpg Невероятное С борта датского перевозчика во время шторма упало в море пять контейнеров фирмы Maersk

Побережье немецкого острова засыпало "киндер-сюрпризами" (фото)

Сегодня, 05:37

С борта датского перевозчика во время шторма упало в море пять контейнеров фирмы Maersk

Грузовой корабль, шедший в немецкий порт Бремерхафен, во время шторма потерял контейнер с пластиковыми яйцами, которые затем выбросило на побережье немецкого острова Лангеоог. Об этом сообщает TJ со ссылкой на AP.

Внутри каждого яйца оказалась миниатюрная игрушка и инструкция на русском языке. Помимо "киндер-сюрпризов", на побережье можно найти и игрушки LEGO.

Игрушки выбило на берег из-за шторма, вызванного сильным циклоном "Аксель", поясняет NDR. С борта датского перевозчика во время шторма упало в море пять контейнеров фирмы Maersk, однако наполненные воздухом "яйца" и пластиковый конструктор всплыли на поверхность.

Представители местного бюро туризма заявили, что 500-метровый пляж, на который выбило игрушки, необходимо быстро очистить от пластмассы, так как следующим штормом её может унести обратно в море. Власти острова приняли решение привлечь к сборам неожиданных сокровищ местный детский сад.
пляж, игрушки, яйца, lego, побережье, киндер-сюрприз

Вы сейчас просматриваете новость "Побережье немецкого острова засыпало "киндер-сюрпризами" (фото)". Другие Невероятное смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

В Крыму нашли миллионы туристов.

В Крыму нашли миллионы туристов и похвастались "своими" украинцами

3 Января, 02:03

Пока на полуострове считают, в России пророчат провал следующему курортному сезону

Звезды

Тайрус рисовал Бэмби для Disney. Кадр из видео

Умер создатель олененка Бэмби Тайрус Вонг в возрасте 106 лет

31 Декабря 2016, 10:39

Вонг пришел в студию Диснея в далеком 1938 году, где работал над эскизами Микки Мауса

Мир

В Италии скончался создатель киндер-сюрприза. Фото: из открытых источников

В Италии скончался создатель киндер-сюрприза

30 Декабря 2016, 17:10

Уильям Салис умер в возрасте 83 лет после перенесенного инсульта

Мир

В испанском городке совершили военный переворот с помощью муки и яиц

28 Декабря 2016, 15:48

Сражения у городской ратуши в испанском городе Иби проходят уже 200 лет кряду

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.