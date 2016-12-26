Полярники показали, как работают туалеты в Антарктиде (видео)

Если вы сидите на унитазе во время бури, то вряд ли вам захочется, чтобы ваш туалет улетел

National Geographic опубликовал видео, в котором ученые-экологи продемонстрировали установку и работу туалета в Антарктиде.

Для начала полярники устанавливают специальную палатку для туалета. Ее необходимо прочно укрепить, ведь иначе буря может сорвать тент.

"Если вы сидите на унитазе во время бури, то не очень хотите, чтобы он улетел", — говорит ученый Вольфганг Рак.

Унитаз работает без подогрева, и сидеть на нем не совсем приятно. Отходы жизнедеятельности полярников не выбрасываются, они вывозятся из Антарктиды или уничтожаются. В особо холодную погоду полярники также справляют нужду в специальные бутылочки.



