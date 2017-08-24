Пожарные съели поросят, которых сами же спасли

Сегодня, 05:14

Фермерша сказала, что последние полгода поросята прожили лучшую жизнь, которые они могли иметь

На месте пожара. Фото: SWNS
На месте пожара. Фото: SWNS

В Уилтшире (Англия) фермерша оригинальным способом отблагодарила пожарных, которые потушили пожар на ее ферме. Спустя полгода после инцидента женщина вернулась к пожарным с сосисками, приготовленными из поросят, которых те спасли от огня, – передает TJ со ссылкой на Metro.co.uk.

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Спасенные поросята. Фото: SWNS

Риверз заявила, что последние полгода поросята прожили лучшую жизнь, которые они могли иметь.

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Пожар. Фото: SWNS

Напомним, поросенок-мутант с мордой шимпанзе всколыхнул сеть.
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