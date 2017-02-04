Пожарные спасли щенка, застрявшего головой в колесе (видео)

Сегодня, 01:02

Чтобы извлечь собаку из колеса, спасателям пришлось облить его большим количеством кокосового масла


Восьмимесячный щенок Блейз из американского города Бьютт, штат Монтана, попал в неудобное положение, просунув голову в колесо внедорожника хозяина. Тот был вынужден вести питомца к ветеринару, но врач оказался бессилен. Тогда пришлось вызывать на помощь пожарную команду, сообщает KTVH.

Чтобы извлечь Блейза из колеса, спасателям потребовалось облить его большим количеством кокосового масла, а также воспользоваться специальными щипцами, чтобы раздвинуть обод "ловушки".

По словам сотрудников экстренной службы, щенок был спокоен и сосредоточен, когда его освобождали из "плена". В настоящий момент у Блейза слегка опухла шея, но это скоро пройдет, утверждают врачи.

Пожарные выразили надежду, что неприятный инцидент послужит уроком для щенка, и впредь он будет вести себя осторожнее. 

 
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