Пожилой пассажир палкой избил хулигана, напавшего на водителя автобуса (видео)
Нападение на водителя общественного транспорта предотвратил пенсионер используя только свою собственную трость
Камеры наблюдения, установленные в общественном транспорте, зафиксировали момент нападения хулигана на водителя автобуса. Неожиданно на помощь водителю пришел один из пассажиров, причем очень преклонного возраста. Мужчина бесстрашно бросился на хулигана и нанес ему целый ряд ударов палкой, которой пожилой человек пользуется во время ходьбы.
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