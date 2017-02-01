Пожилой пассажир палкой избил хулигана, напавшего на водителя автобуса (видео)

Сегодня, 11:30

Нападение на водителя общественного транспорта предотвратил пенсионер используя только свою собственную трость


Камеры наблюдения, установленные в общественном транспорте, зафиксировали момент нападения хулигана на водителя автобуса. Неожиданно на помощь водителю пришел один из пассажиров, причем очень преклонного возраста. Мужчина бесстрашно бросился на хулигана и нанес ему целый ряд ударов палкой, которой пожилой человек пользуется во время ходьбы. 

 
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