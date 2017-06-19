Президент Коста-Рики проглотил осу во время интервью

Сегодня, 01:02

Насекомое залетело политику прямо в рот во время общения с журналистами


Президенту Коста-Рики Луису Гильермо Солису пришлось пережить неприятный момент, когда он давал интервью журналистам. Солис участвовал в открытии бетонного завода на юге страны. Когда президент произносил речь, в его рот влетела оса. Солис нашел в себе силы пошутить: "Я ее съел. Я съел осу. Не каждый день такое бывает. Чистый белок".
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