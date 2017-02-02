ФОТОФАКТ. Принц Саудовской Аравии взял с собой в самолет 80 ястребов

Для перевозки хищных птиц в пассажирском салоне каждой из них нужно купить отдельный билет – о обойдется он не дешевле, чем для человека

Принц Саудовской Аравии купил билеты на пассажирский авиалайнер 80 ястребам и взял их с собой в путешествие. Соответсвующее фото опубликовал пользователь Reddit с ником lensoo.

Впрочем, для рейсов авиакомпаний Etihad, Emirates и Qatar перевозка хищных птиц на пассажирских местах — вполне себе обычная ситуация, потому что услуга весьма востребована пассажирами. У каждого ястреба имеется паспорт, позволяющий ему посещать Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Разумеется, для перевозки хищных птиц в пассажирском салоне каждой из них нужно купить отдельный билет (и он обойдется ничуть не дешевле, чем для человека). Кресло при этом накрывают специальной тканью, чтобы не испачкать его обивку. Судя по фотографии, ястребы сидят на откидных столиках, что, кстати, противоречит обычным правилам безопасности полётов, которые требуют от нас складывать столик.

Кстати, в странах Персидского залива даже существуют специальные законы с целью предотвращения дискриминации в отношении птиц. Отели не имеют права отказать человеку с ястребом в размещении, а в ресторанах обязаны давать птице отдельный стул.