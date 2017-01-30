Прохожий спас двух козлов, которые застряли головами в одном бидоне (видео)
Сердобольный прохожий пришел на помощь двум животным, попавшим в ловушку
Два козла пытались найти что-то съестное на дне одного и того же бидона. В итоге любознательные парнокопытные оказались в ловушке. Неизвестно как долго они пробыли бы в плену у бидона, если бы не сердобольный прохожий, который освободил двух искателей приключений.
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