Прохожий спас двух козлов, которые застряли головами в одном бидоне (видео)

Два козла пытались найти что-то съестное на дне одного и того же бидона. В итоге любознательные парнокопытные оказались в ловушке. Неизвестно как долго они пробыли бы в плену у бидона, если бы не сердобольный прохожий, который освободил двух искателей приключений.