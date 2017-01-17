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Пьяная компания решила испытать электрошокер на себе (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7889/84_main.1484651354.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/84_tn.1484651354.jpg Невероятное Испытание электрошокера, который обычно применяется для самообороны, показалось отличным способом развлечься 

Пьяная компания решила испытать электрошокер на себе (видео)

Сегодня, 14:00

Испытание электрошокера, который обычно применяется для самообороны, показалось отличным способом развлечься 


Хорошо выпившая компания решила развлечься во время застолья. Оказавшийся под рукой электрошокер показался именно тем, что нужно для веселых развлечений. В результате один из мужчин на некоторое время потерял сознание
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