Пьяная компания решила испытать электрошокер на себе (видео)
Испытание электрошокера, который обычно применяется для самообороны, показалось отличным способом развлечься
Хорошо выпившая компания решила развлечься во время застолья. Оказавшийся под рукой электрошокер показался именно тем, что нужно для веселых развлечений. В результате один из мужчин на некоторое время потерял сознание.
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