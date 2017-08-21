Разъяренные свиньи набросились на женщину прямо посреди улицы (видео)

Вчера, 17:36

Две взбесившиеся свиньи в Индии начали валять женщину по земле и кусать

Свиньи взбесились. Фото: vinegred.ru
Свиньи взбесились. Фото: vinegred.ru

Две взбесившиеся свиньи напали на 60-летнюю женщину, возвращавшуюся с работы домой, начав ее валять по полу и кусать, сообщает vinegred.ru.

Видео: Youtube

Видео с агрессией животных по отношению к человеку было заснято на камеру мобильного телефона, в нем можно увидеть, как две свиньи, сбив женщину с ног, принялись ей наносить удары по голове и туловищу.

Свидетелем нападения стали случайные прохожие, которые всячески пытались воспрепятствовать разозленным громадинам издеваться над женщиной, для этого они использовали все, что попадалось им под руки, в том числе полотенце, которое не особо было эффективно. В конечном результате животных все же удалось отогнать, это сделали двое мотоциклистов, которые проезжали мимо.

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Если присмотреться, то на видео можно увидеть, что изначально на Биби Джан (Bibi Jan), именно так зовут женщину-жертву, напала только одна свинья, вторая же подоспела несколькими секундами позже. Предполагается, что сделали они это, пытаясь защитить своих детенышей, которых тоже можно наблюдать в ролике
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