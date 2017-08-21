Разъяренные свиньи набросились на женщину прямо посреди улицы (видео)

Две взбесившиеся свиньи напали на 60-летнюю женщину, возвращавшуюся с работы домой, начав ее валять по полу и кусать, сообщает vinegred.ru.

Видео: Youtube

Видео с агрессией животных по отношению к человеку было заснято на камеру мобильного телефона, в нем можно увидеть, как две свиньи, сбив женщину с ног, принялись ей наносить удары по голове и туловищу.

Свидетелем нападения стали случайные прохожие, которые всячески пытались воспрепятствовать разозленным громадинам издеваться над женщиной, для этого они использовали все, что попадалось им под руки, в том числе полотенце, которое не особо было эффективно. В конечном результате животных все же удалось отогнать, это сделали двое мотоциклистов, которые проезжали мимо.

Если присмотреться, то на видео можно увидеть, что изначально на Биби Джан (Bibi Jan), именно так зовут женщину-жертву, напала только одна свинья, вторая же подоспела несколькими секундами позже. Предполагается, что сделали они это, пытаясь защитить своих детенышей, которых тоже можно наблюдать в ролике