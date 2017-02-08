Редкое видео: зеленая ветка киевского метро глазами машиниста Сегодня, 01:04 Просмотров: ...

Камера установленная в кабине машиниста позволит увидеть то, что обычно пассажирам метро не доступно

В Сети появилось видео, которое позволяет понять, что видит машинист киевского метрополитена работающий на "зеленой" Сырецко-Печерской линии метро. Видео длинной 50 минут показывает весь путь состава от станции Бориспольской до станции Сырец, а затем в депо.



