Редкое видео: зеленая ветка киевского метро глазами машиниста
Камера установленная в кабине машиниста позволит увидеть то, что обычно пассажирам метро не доступно
В Сети появилось видео, которое позволяет понять, что видит машинист киевского метрополитена работающий на "зеленой" Сырецко-Печерской линии метро. Видео длинной 50 минут показывает весь путь состава от станции Бориспольской до станции Сырец, а затем в депо.
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