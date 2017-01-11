Репортаж из российского вытрезвителя: алкотестер сломался от количества выпитого (видео)
Врач новенького вытрезвителя был очень удивлен тем, что прибор не в состоянии зафиксировать степень опьянения первого клиента
Один из сайтов российского города Челябинска опубликовал репортаж о новом вытрезвителе, который открылся в городе 10 января. Главным героем сюжета стал его первый посетитель — приемщик металла по имени Егор.
Молодого человека задержали сотрудники полиции, когда он возвращался с работы, при этом мужчина заявил, что выпил три литра водки. Однако узнать точное количество промилле в крови первого клиента не удалось. Алкотестер просто сломался от количества выпитого россиянином.
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