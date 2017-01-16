Родители подрались на молодежном футбольном матче (видео)

Два агрессивных папаши испортили любителям футбола впечатления от матча, сначала устроив ссору, а затем подравшись прямо перед зрительскими трибунами

Родители юных футболистов устроили драку во время матча в Испании. Один из мужчин спровоцировал драку ударив головой подошедшего к нему мужчину. В результате на глазах у всех зрителей завязалась драка. Через несколько секунд инициатор стычки с разбитым в кровь лицом покинул место конфликта.



