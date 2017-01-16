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Родители подрались на молодежном футбольном матче (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7886/89_main.1484576815.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/89_tn.1484576815.jpg Невероятное Два агрессивных папаши испортили любителям футбола впечатления от матча, сначала устроив ссору, а затем подравшись прямо перед зрительскими трибунами

Родители подрались на молодежном футбольном матче (видео)

Сегодня, 16:26

Два агрессивных папаши испортили любителям футбола впечатления от матча, сначала устроив ссору, а затем подравшись прямо перед зрительскими трибунами


Родители юных футболистов устроили драку во время матча в Испании. Один из мужчин спровоцировал драку ударив головой подошедшего к нему мужчину. В результате на глазах у всех зрителей завязалась драка. Через несколько секунд инициатор стычки с разбитым в кровь лицом покинул место конфликта.

 
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