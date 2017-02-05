Россиянин набил коту бандитские татуировки (фото)

Российский татуировщик из Екатеринбурга набил своему коту породы "сфинкс" четыре татуировки, "накачав" животное анестетиками. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на Daily Mail.

Теперь кожа кота любителя криминала по имени Александр обрисована "бандитскими" наколками на спине и боках, с тюремной башней, игральными картами и сигаретами.

Его "искусство" раскритиковали защитники животных, указав на то, что кожа сфинксов, как правило, очень нежная и чувствительная.

"Препарат отключает движение кота, но мозг еще работает. Если он делает это часто, это может повлиять на его сердце", – заявила активистка Елизавета Скорынина.

Сам мастер прокомментировал ситуацию так: "Надеюсь, это не слишком плохо для него, это не первая его татуировка. Обычно он чувствует себя хорошо и восстанавливается после наркоза довольно быстро".