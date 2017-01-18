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Россиянин с автоматом украл шашлык и бутылку пива (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7891/54_main.1484674899.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/54_tn.1484674899.jpg Невероятное Нападавший пытался найти деньги, но, ничего не обнаружив, нанес женщине несколько ударов прикладом автомата и ушел

Россиянин с автоматом украл шашлык и бутылку пива (видео)

Сегодня, 12:01

Нападавший пытался найти деньги, но, ничего не обнаружив, нанес женщине несколько ударов прикладом автомата и ушел


Вооруженный автоматом житель российского города Кемерово ограбил ларек, забрав одну бутылку пива. Перед этим он украл шампур с шашлыком.

На видеозаписи камеры наблюдения в палатке видно, как молодой человек заходит в магазин, держа одну руку за спиной. Он попросил у продавщицы один из сортов разливного пива и уверил ее, что деньги у него есть. Когда женщина отвернулась, он выложил на прилавок автомат и, держа продавщицу под прицелом, потребовал поднять руки вверх.

Нападавший предупредил, что знает о существовании "кнопочки", и если женщина дотронется до нее, он выстрелит.

Ожидая, пока бутылка наполнится пивом, мужчина потребовал отдать ему все деньги из кассы, но продавщица заявила, что денег у нее нет. Нападавший обыскал все помещение, но, ничего не обнаружив, нанес женщине несколько ударов прикладом автомата и ушел.

 
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