Россиянин спрятал в штанах курицу и две палки колбасы (видео)

В социальной сети горожане обсуждают комичный случай, произошедший в российском магазине

В российском Санкт-Петербурге в одном из магазинов при попытке кражи продуктов был задержан молодой человек. Мужчина засунул в штаны целую курицу и две палки колбасы.

На видео заметно, как молодому человеку с трудом удается извлечь из штанов украденные продукты. Сотрудники магазина самостоятельно задержали злоумышленника.



