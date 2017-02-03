Россиянин спрятал в штанах курицу и две палки колбасы (видео)
В социальной сети горожане обсуждают комичный случай, произошедший в российском магазине
В российском Санкт-Петербурге в одном из магазинов при попытке кражи продуктов был задержан молодой человек. Мужчина засунул в штаны целую курицу и две палки колбасы.
На видео заметно, как молодому человеку с трудом удается извлечь из штанов украденные продукты. Сотрудники магазина самостоятельно задержали злоумышленника.
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