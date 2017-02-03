Россиянин спрятал в штанах курицу и две палки колбасы (видео)

Сегодня, 19:06

В социальной сети горожане обсуждают комичный случай, произошедший в российском магазине


В российском Санкт-Петербурге в одном из магазинов при попытке кражи продуктов был задержан молодой человек. Мужчина засунул в штаны целую курицу и две палки колбасы.

На видео заметно, как молодому человеку с трудом удается извлечь из штанов украденные продукты. Сотрудники магазина самостоятельно задержали злоумышленника.

 
продукты, видео, задержан, россиянин, кражи, задержали, колбасы, штаны

Вы сейчас просматриваете новость "Россиянин спрятал в штанах курицу и две палки колбасы (видео)". Другие Невероятное смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

Голый русский турист с ножом напал на прохожих в Таиланде

Сегодня, 01:02

Местные утверждают, что мужчина начал бросаться на продавцов из квартала красных фонарей еще днем

Происшествия и криминал

Пьяный россиянин устроил драку на борту самолета из-за очереди в туалет

31 Января, 11:30

Один пассажиров рейса Лондон — Бангкок снял на камеру мобильного телефона, как успокаивали дебошира 

Донбасс

Вблизи позиций украинских войск на Донбассе задержан россиянин, фото соцсети

Вблизи позиций украинских войск на Донбассе задержан россиянин

18 Января, 20:41

Мужчина задержан на мариупольском направлении

Невероятное

Россиянин с автоматом украл шашлык и бутылку пива

18 Января, 12:01

Нападавший пытался найти деньги, но, ничего не обнаружив, нанес женщине несколько ударов прикладом автомата и ушел

Невероятное

Пьяная компания решила испытать электрошокер на себе

17 Января, 14:00

Испытание электрошокера, который обычно применяется для самообороны, показалось отличным способом развлечься 

Днепр

Мужчину будут судить. Фото с сайта beliedoski.ru

В Днепре россиянин уничтожил 60-летние дубы

12 Января, 15:08

Не имея специального разрешения на использование лесных ресурсов, мужчина незаконно вырубил 18 дубов в урочище "Тоннельная балка"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования