Российский губернатор поздравил народ: картошка есть, чего нам кошмариться? (видео)

Губернатор Кемеровской области России Аман Тулеев записал новогоднее обращение, которым насмешил пользователей сети. Тулеев в своем новогоднем обращении длительностью 8,5 минут подчеркнул, что экономическое состояние России — это "не кризис, а новая реальность" и в ней теперь нужно жить и работать.



Самый живой отклик у зрителей в сети вызвала та часть поздравления, где российский губернатор похвастал запасами картофеля и овощей, которые позволят спокойно прожить год. "Чего нам кошмариться?", – задает риторический вопрос губернатор-долгожитель.



Тулеев бессменно возглавляет Кемеровскую область России с 1997 года, в 2015-м перед выборами Путин назвал его человеком опытным, а ситуацию в регионе — стабильной.