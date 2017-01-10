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Российский губернатор поздравил народ: картошка есть, чего нам кошмариться? (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7867/72_main.1484041716.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/72_tn.1484041716.jpg Невероятное Находящийся у руля 20 лет губернатор Тулеев успокоил жителей своего региона – картофеля, зерна и овощей в регионе столько, что волноваться нет никаких причин

Российский губернатор поздравил народ: картошка есть, чего нам кошмариться? (видео)

Сегодня, 11:48

Находящийся у руля 20 лет губернатор Тулеев успокоил жителей своего региона – картофеля, зерна и овощей в регионе столько, что волноваться нет никаких причин


Губернатор Кемеровской области России Аман Тулеев записал новогоднее обращение, которым насмешил пользователей сети. Тулеев в своем новогоднем обращении длительностью 8,5 минут подчеркнул, что экономическое состояние России — это "не кризис, а новая реальность" и в ней теперь нужно жить и работать.

Самый живой отклик у зрителей в сети вызвала та часть поздравления, где российский губернатор похвастал запасами картофеля и овощей, которые позволят спокойно прожить год. "Чего нам кошмариться?", – задает риторический вопрос губернатор-долгожитель.

Тулеев бессменно возглавляет Кемеровскую область России с 1997 года, в 2015-м перед выборами Путин назвал его человеком опытным, а ситуацию в регионе — стабильной.
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