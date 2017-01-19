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Рыбаки засняли акулу, которая очень любит попрыгать (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7894/85_main.1484752155.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/85_tn.1484752155.jpg Невероятное "Я снял это на видео!" Молодые люди буквально сходят с ума от того, что им удалось заснять такое редкое явление

Рыбаки засняли акулу, которая очень любит попрыгать (видео)

Сегодня, 13:01

"Я снял это на видео!" Молодые люди буквально сходят с ума от того, что им удалось заснять такое редкое явление


У берегов Флориды компании молодых рыбаков-американцев удалось снять удивительные кадры. На видео попала акула, которая очень высоко выпрыгивала из воды – так, что издали ее можно было принять за дельфина.

Рыбаки не ожидали, что на приманку к их лодке подплывет огромная акула мако. Причем, она не просто плавала рядом, а стала выполнять перед ними невероятные акробатические трюки: выпрыгивала из воды и переворачивалась в воздухе.

 
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