Рыбаки засняли акулу, которая очень любит попрыгать (видео)

"Я снял это на видео!" Молодые люди буквально сходят с ума от того, что им удалось заснять такое редкое явление

У берегов Флориды компании молодых рыбаков-американцев удалось снять удивительные кадры. На видео попала акула, которая очень высоко выпрыгивала из воды – так, что издали ее можно было принять за дельфина.



Рыбаки не ожидали, что на приманку к их лодке подплывет огромная акула мако. Причем, она не просто плавала рядом, а стала выполнять перед ними невероятные акробатические трюки: выпрыгивала из воды и переворачивалась в воздухе.



