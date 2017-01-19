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Самая спокойная жена: она сохраняет спокойствие даже когда заносит машину (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7895/41_main.1484757087.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/41_tn.1484757087.jpg Невероятное Пользователи Сети нашли женщину, которая сохраняет спокойствие в любой ситуации. Даже когда машину заносит

Самая спокойная жена: она сохраняет спокойствие даже когда заносит машину (видео)

Сегодня, 16:02

Пользователи Сети нашли женщину, которая сохраняет спокойствие в любой ситуации. Даже когда машину заносит


В Сети обнаружен ролик о самой спокойной жене на свете. На записи с камеры наблюдения видно, как машину на дороге начинает заносить и водитель только повторяет "Ой-ой-ой!". Перепуганная дочь начинает кричать, но в дело вступает мама, которая всех успокаивает.

"Тихо, Алина. Не ори, Алина!", – говорит женщина с железными нервами. К счастью машину перестает крутить по дороге и все заканчивается благополучно.

Зрители отмечают, что водителю неимоверно повезло с женой, а также вспоминают обратные случаи, которых предостаточно в YouTube.



 
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