Самая спокойная жена: она сохраняет спокойствие даже когда заносит машину (видео)
Пользователи Сети нашли женщину, которая сохраняет спокойствие в любой ситуации. Даже когда машину заносит
В Сети обнаружен ролик о самой спокойной жене на свете. На записи с камеры наблюдения видно, как машину на дороге начинает заносить и водитель только повторяет "Ой-ой-ой!". Перепуганная дочь начинает кричать, но в дело вступает мама, которая всех успокаивает.
"Тихо, Алина. Не ори, Алина!", – говорит женщина с железными нервами. К счастью машину перестает крутить по дороге и все заканчивается благополучно.
Зрители отмечают, что водителю неимоверно повезло с женой, а также вспоминают обратные случаи, которых предостаточно в YouTube.
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