Самая спокойная жена: она сохраняет спокойствие даже когда заносит машину (видео)

В Сети обнаружен ролик о самой спокойной жене на свете. На записи с камеры наблюдения видно, как машину на дороге начинает заносить и водитель только повторяет "Ой-ой-ой!". Перепуганная дочь начинает кричать, но в дело вступает мама, которая всех успокаивает.



"Тихо, Алина. Не ори, Алина!", – говорит женщина с железными нервами. К счастью машину перестает крутить по дороге и все заканчивается благополучно.



Зрители отмечают, что водителю неимоверно повезло с женой, а также вспоминают обратные случаи, которых предостаточно в YouTube.







