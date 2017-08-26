ФОТОФАКТ. Самая засушливая пустыня в мире покрылась цветами

Сегодня, 05:55

Это произошло благодаря серии обильных ливней


Чилийская пустыня Атакама. Фото: соцсети

Чилийская пустыня Атакама. Фото: соцсети

Чилийская пустыня Атакама. Фото: соцсети

Чилийская пустыня Атакама. Фото: соцсети

Чилийская пустыня Атакама. Фото: соцсети

Чилийская пустыня Атакама. Фото: соцсети

Чилийская пустыня Атакама. Фото: соцсети

Чилийская пустыня Атакама. Фото: соцсети

Чилийская пустыня Атакама. Фото: соцсети

Чилийская пустыня Атакама. Фото: соцсети

Чилийская пустыня Атакама. Фото: соцсети

Чилийская пустыня Атакама, которая считается самым сухим местом на Земле, впервые за долгое время покрылась цветами. Это произошло благодаря серии обильных ливней, прошедших здесь еще минувшей зимой (в южном полушарии сейчас заканчивается весна), – передает topnews.

В последний раз пустыня покрывалась цветами в 2015 году. В этом же году дожди в регионе начались раньше обычного, именно поэтому Атакама снова расцвела.

Атакама удерживала звание "самого засушливого места на планете" в течение 400 лет. Серьезных осадки здесь были большой редкостью, а проливных дождей и в помине не было.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые заявили, что Сахара может полностью "позеленеть".
цветы, пустыня

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