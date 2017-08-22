"Сатана явился": бразильцы в шоке от апокалиптической тучи (видео)

Сегодня, 10:10

Странное атмосферное явление очень напоминает след от огромного метеорита

Это зрелище шокировало людей. Фото: кадр из видео
Это зрелище шокировало людей. Фото: кадр из видео

Жителей бразильского города Тейшейра-де-Фрейтас, что на юго-востоке страны, шокировала апокалиптическая туча, зависшая над их домами. 

Это удивительное атмосферное явление напоминает след от метеорита. Поскольку на момент съемки был закат, огромная туча приобрела розовый оттенок. 

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Местные жители испугались, что будет торнадо. Но через несколько минут облако исчезло. Метеорологи в свою очередь заявляют, что это атмосферное явление называется пылевой тучей.

Видео: Youtube

"Удивительно", "Я в восторге", "Раньше такого не видел", "Очень испугалась, и начала читать Библию", "Мой пес даже начал выть", "Я думал, что это уже все – Сатана явился", пишут пользователи сети.
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Источник:

"Сегодня"

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