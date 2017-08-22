"Сатана явился": бразильцы в шоке от апокалиптической тучи (видео)

Жителей бразильского города Тейшейра-де-Фрейтас, что на юго-востоке страны, шокировала апокалиптическая туча, зависшая над их домами.

Это удивительное атмосферное явление напоминает след от метеорита. Поскольку на момент съемки был закат, огромная туча приобрела розовый оттенок.

Местные жители испугались, что будет торнадо. Но через несколько минут облако исчезло. Метеорологи в свою очередь заявляют, что это атмосферное явление называется пылевой тучей.

Видео: Youtube

"Удивительно", "Я в восторге", "Раньше такого не видел", "Очень испугалась, и начала читать Библию", "Мой пес даже начал выть", "Я думал, что это уже все – Сатана явился", пишут пользователи сети.