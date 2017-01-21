Щенок выжил, проглотив 10-сантиметровый нож

Врачи тут же сделали собаке операцию и извлекли из него опасный предмет

Трехмесячному стаффордширскому бультерьеру Мэйси из шотландского Глазго удалось выжить после того, как он проглотил 10-сантиметровый нож.

Хозяева пса не видели, как это произошло. К счастью, Мэйси удалось оперативно прооперировать, сообщает Huffington Post.

По словам хозяйки собаки Ирен Пэйсли, сначала она не поняла, что происходит.

"Без всяких видимых причин Мэйси вдруг стало плохо. Его тошнило, а затем из носа пса полилась кровь. Я не знала, что делать. Было ясно только одно – срочно нужен врач", – сказала женщина.

Пэйсли отвезла питомца в ветеринарную клинику. Врачи сделали псу рентген. На снимках был четко виден огромный нож, находившийся в животе щенка.

"Это было ужасно, я никогда ничего подобного не видела", – заявила Пэйсли.

Врачи тут же сделали щенку операцию и извлекли из него опасный предмет.

"Ему повезло, что он проглотил нож рукояткой вперед. В противном случае, нам едва ли удалось бы спасти Мэйси", – сказал ветеринар.

В настоящий момент Мэйси восстанавливается дома.

Ранее сообщалось, что Врачи ветеринарной клиники DoveLewis Emergency Animal Hospital в Портленде (штат Орегон) во время операции достали из желудка собаки 43 носка.