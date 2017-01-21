Щенок выжил, проглотив 10-сантиметровый нож
Врачи тут же сделали собаке операцию и извлекли из него опасный предмет
Трехмесячному стаффордширскому бультерьеру Мэйси из шотландского Глазго удалось выжить после того, как он проглотил 10-сантиметровый нож.
Хозяева пса не видели, как это произошло. К счастью, Мэйси удалось оперативно прооперировать, сообщает Huffington Post.
По словам хозяйки собаки Ирен Пэйсли, сначала она не поняла, что происходит.
"Без всяких видимых причин Мэйси вдруг стало плохо. Его тошнило, а затем из носа пса полилась кровь. Я не знала, что делать. Было ясно только одно – срочно нужен врач", – сказала женщина.
Пэйсли отвезла питомца в ветеринарную клинику. Врачи сделали псу рентген. На снимках был четко виден огромный нож, находившийся в животе щенка.
"Это было ужасно, я никогда ничего подобного не видела", – заявила Пэйсли.
Врачи тут же сделали щенку операцию и извлекли из него опасный предмет.
"Ему повезло, что он проглотил нож рукояткой вперед. В противном случае, нам едва ли удалось бы спасти Мэйси", – сказал ветеринар.
В настоящий момент Мэйси восстанавливается дома.
Ранее сообщалось, что Врачи ветеринарной клиники DoveLewis Emergency Animal Hospital в Портленде (штат Орегон) во время операции достали из желудка собаки 43 носка.
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