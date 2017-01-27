Шведский экстремал сделал двойное обратное сальто на снегоходе (видео)
Шведский спортсмен первым в мире смог сделать двойное сальто назад — верхом на снегоходе
"Я сделал это! Я не могу поверить в это! Это невозможно объяснить — никто в мире не сможет понять это чувство. Я лелеял мечту о выполнении этого трюка больше двух лет", — заявил Бодин.
В 2013 году шведский экстремал выполнил еще один безумный трюк: прыгнул на снегоходе с лыжного трамплина.
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