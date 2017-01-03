Сила братской любви: малыш поднял огромный шкаф, упавший на брата-близнеца (видео)

Малыши играли с выдвижными ящиками, когда внезапно массивная мебель рухнула и придавила одного из братьев

Трагедией могли закончиться игры двухлетних братьев-близницов из городка Орем в штате Юта, США. Оставленные без присмотра дети играли возле шкафа и в результате массивная мебель придавила обоих малышей.



Один из братьев сумел выбраться из под рухнувшей мебели и после нескольких попыток смог приподнять огромный шкаф и вызволить своего брата-близнеца из ловушки.



