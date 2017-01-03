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Сила братской любви: малыш поднял огромный шкаф, упавший на брата-близнеца (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7854/4_main.1483459523.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/4_tn.1483459523.jpg Невероятное Малыши играли с выдвижными ящиками, когда внезапно массивная мебель рухнула и придавила одного из братьев

Сила братской любви: малыш поднял огромный шкаф, упавший на брата-близнеца (видео)

Сегодня, 18:05

Малыши играли с выдвижными ящиками, когда внезапно массивная мебель рухнула и придавила одного из братьев


Трагедией могли закончиться игры двухлетних братьев-близницов из городка Орем в штате Юта, США. Оставленные без присмотра дети играли возле шкафа и в результате массивная мебель придавила обоих малышей. 

Один из братьев сумел выбраться из под рухнувшей мебели и после нескольких попыток смог приподнять огромный шкаф и вызволить своего брата-близнеца  из ловушки.

 
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