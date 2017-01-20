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Смекалка и непринужденность в одном видео буксировки машины (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7899/25_main.1484842871.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/25_tn.1484842871.jpg Невероятное Компания молодых людей решила изобрести новый метод буксировки автомобиля, они его толкают, а не тянут

Смекалка и непринужденность в одном видео буксировки машины (видео)

Сегодня, 13:00

Компания молодых людей решила изобрести новый метод буксировки автомобиля, они его толкают, а не тянут


Неизвестный мужчина где-то в России сыграл решающую роль в буксировке транспорта: он сел в багажник автомобиля, стоящего впереди, и держал покрышку, чтобы машина сзади не врезалась в бампер и они обе остались неповрежденными.

При этом у героя ролика совершенно непринуждtнное лицо и он даже умудряется курить сигарету. Запись стала популярной благодаря публикации на Reddit.

 
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