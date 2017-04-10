Смельчак прогулялся "по воздуху" на высоте 42-го этажа в Техасе

В Сеть попали кадры, на которых запечатлено, как житель американского города Хьюстон, штат Техас, гуляет будто бы по воздуху на высоте 42 этажа. Мужчина идет прямо над оживленной улицей. Оказалось, захватывающее дух видео было снято в новом элитном бассейне с прозрачным полом, сообщает Daily Mail.



42-этажный небоскреб Market Square Tower, на крыше которого был снят опубликованный ниже ролик, находится в центре Хьюстона. Высота здания составляет 152 метра. Толщина дна стеклянного бассейна немногим превышает 20 сантиметров. Судя по всему, отдых в инновационном бассейне стоит, мягко говоря, недешево.





Авторы проекта признались, что подсмотрели идею с прозрачным полом на крыше здания у архитекторов из Дубая, успешно реализовавших эту идею в одном из местных небоскребов.

