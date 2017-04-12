Собака восхитила пользователей Сети ловким побегом из клиники

Пес ловко сбежал из больницы для животных в городе Стаффорд штата Вирджиния. Инцидент произошел 10 апреля в госпитале для животных Aquia-Garrisonville Animal Hospital. Пиренейская горная собака по кличке Генерал, как видно на записи камер наблюдения, самостоятельно открыла все двери, поворачивая ручки пастью.

Отмечается, что ушедшего ночью пса нашли во дворе клиники.

Собака позднее была возвращена своим хозяевам, которые прозвали ее "маленький Гудини".

